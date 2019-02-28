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‘Aleyna Tilki de benim gibi efsane olacak’

Giriş Tarihi: 28.2.2019
‘Aleyna Tilki de benim gibi efsane olacak’
Usta müzisyen Selda Bağcan, önceki akşam Yeniköy Fiko'da arkadaşlarıyla kebap yedi. Bağcan, geçtiğimiz günlerde ünlü popçu Aleyna Tilki'nin sahnesine konuk olmasıyla ilgili şöyle konuştu: "Aleyna bana sosyal medya üzerinden çağrı yapmıştı, ben de uzattığı eli tuttum. Çok başarılı bir pop sanatçısı o. Sesi güzel, şarkıları güzel, kendisi güzel. Daha ne olsun? Çok istiyor ve kesinlikle dünya çapında bir star olacak. Bugün sosyal medyada. 'Ben yıldız olmayacağın, efsane olacağım' demiş, yani benim yolumdan ilerliyor."
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