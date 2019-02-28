‘Safari yapacağız’

BUGÜN NELER OLDU

Hande Yener, önceki akşam oğlu Çağın Kulaçoğlu ile Kebapçı İskender'den çıkarken görüntülendi. Mart sonunda yeni klibini Tanzanya'da çekeceğini söyleyen Yener "Biraz da tatil gibi olacak, orada safari de yapacağız" diye konuştu. Yener, muhabirlerin "Hayvanlardan söz açılmışken siz gerçek kürk giyer misiniz" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Hayır ama zamanında cahillik yapıp çekimlerde giydiğim oldu. Ama hiçbir zaman satın almadım. Evimde birçok hayvanım var. O kürklerin sahteleri yeterli oluyor. Niye gerçeğini alıyorlar, o psikolojiyi hiç bilemem. Ben fakirin tekiyim."