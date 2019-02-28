Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 28 Şubat 2019 Perşembe - Günlük burç yorumları | Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 28 Şubat 2019 Perşembe günü için burç yorumları yayınlandı. Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi bugün burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok konuya değindi. Peki, 28 Şubat 2019 Perşembe günü burç yorumlarınızda ne var? Haberimizin detaylarından astroloji konusunda en çok araştırılan konu durumunda günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise Astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Aman dikkat! Mart ayı dert ayı olmasın" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 28 ŞUBAT 2019 PERŞEMBE - ASTROLOJİ

Astrogündem: Güneş-Mars 60'lığı dünyanın derdinin para olduğunu bir kez daha hatırlatacak. Hatta paranın dünyada farklı bir yöne taşındığını da birçok ünlü isimden duyacağız. Siyasi isimler dünyanın en değerli parasının ne olduğunu tartışırken, toplumların derdi ise doğa olacak. Özellikle toprak kayması ve erozyon benzeri olaylar günün gündemini değiştirebilir.

KOÇ: Bugün güne hâkim olan duygusal atmosferden sıyrılıp risk almaya, yenilikçi nitelik taşıyan olaylara dâhil olmaya hazırsın. Öncü nitelikli bir burç olarak ben kurallara uymam ama kural da koymam anlayışına sahipsin. İş arayışında olan bir Koç burcuysan, gideceğin iş görüşmesinde kendini çok iyi ifade etmelisin.

BOĞA: Özel sektörde çalışan bir Boğa burcuysan, yönetim kadrosunda yapılacak değişiklikler yeni düzenlemeleri de beraberinde getirebilir. Her ne kadar bu durum şansızlık gibi görünse de işleri lehine çevirebilirsin. Bugün sosyal çevrende değer verdiğin bir arkadaşının, senin hakkında konuştuğunu duyman seni incitebilir.

İKİZLER: Bugünlerde daha azimlisin. Ama arada neyi ne için feda ettiğini arada düşün. İş yerinde bir süredir rekabet içinde olduğun kişiyle işle alakalı bir tartışma yaşayabilir ve üstünle bu durumu paylaşmak isteyebilirsin. Çalışma hayatına ara vermiş bir İkizler burcuysan, yeniden başlamak için kolları sıvayabilirsin.