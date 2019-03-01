Perşembelerin galibi Bir Zamanlar Çukurova! Tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu!

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişilerde %13,93 izlenme oranı ve %30,58 izlenme payı, AB'de %11,12 izlenme oranı ve %26,13 izlenme payı ve 20+ABC1'de %12,61 izlenme oranı ve %27,11 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

ZÜLEYHA VE YILMAZ'I ÖĞRENEN MÜJGAN NE YAPACAK?

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümü Perşembe akşamına damga vurdu! Deyim yerindeyse göz kırpmadan izlenen bölümde, Züleyha'nın itirafı ve Naime'nin ağzından çıkan sözler belki de Çukurova'nın tarihini değiştirecek.

Yılmaz, gözü gibi sakındığı Müjgan'ın kalbini istemeden de olsa kırıyor. Müjgan, farkında olmadan, sevdiği adamı yetiştiren Naime ile tanışıyor. Kalbine bir ok gibi saplanan Yılmaz ve Züleyha aşkını da Naime'den öğreniyor.

Yılmaz'ın nasıl söyleyeceğini bilemediği bu gerçek, Müjgan'ı ondan alacak mı? Yılmaz, tam mutluluğu buldum derken, kendisi için babasını karşısına alan Müjgan'ı da mı kaybedecek?

SOSYAL MEDYADA BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUŞULDU!

Dizinin bölüm etiketi #EskiSevgilim, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

Perşembe günlerinin vazgeçilmezi 'Bir Zamanlar Çukurova' atv'de!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 22. BÖLÜM TAMAMI TEK PARÇA HD TIKLA HEMEN İZLE