Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 1 Mart 2019 Cuma | Günlük burç yorumu yayında - Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 1 Mart 2019 Cuma günü için burç yorumları yayınlandı. Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok konuya değindi. Peki, 1 Mart 2019 Cuma günü burç yorumlarınızda ne var? Haberimizin detaylarından astroloji konusunda en çok araştırılan konu durumunda günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise Astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Aşk artık bildiğiniz gibi değil" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 1 MART 2019 CUMA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Venüs-Uranüs 90'lığı toplumsal dayatmaların ve kuralların sokak gösterilerine sebep olabileceğini işaret ediyor. Beklenmedik haberlerin art arda geleceği bugün siyasi isimlerin güç gösterilerinin Avrupa'da yaşanan karışıklığı nasıl tetiklediğini göreceğiz.

KOÇ: Ayın ilk gününde aşkı, sevgiyi temsil eden Venüs burç değiştiriyor ve sabit bir burçta hareket etmeye başlıyor. İş rutininde liderlik vasfınla farkında olmadan baskıcı davranışlar sergileyebilirsin. Bugün beklediğin bir haber için sabırsızlığın zirvede. Yoğunluğun arasında kendine vakit ayırmalısın.

BOĞA: Bugün yönetici gezegenin Venüs burç değiştiriyor. İlişkilerinin ihtiraslı bir şekilde ilerlediği bugünlerde, yeni tanışacağın birini gizemli görünüşün sayesinde çok etkileyeceksin. Kararlılığın sayesinde başladığın işlerde başarını koruyorsun. Kararlılığınla devam edersen güzel günler çok yakında seni bekliyor.

İKİZLER: Bugünün arabulucusu sensin. İş yerinde çıkan anlaşmazlıklara karşı, adaletli kişiliğinle ortamdaki gerginliğin son bulmasında ön ayak oluyorsun. Bugün katılacağın bir toplantıda, cazibenin verdiği albeniyle ilgi odağı olacaksın.