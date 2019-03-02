Bilet fiyatına aile terapisi

BUGÜN NELER OLDU

Diyelim ki eşinizle anlaşamıyorsunuz boşanmak üzeresiniz. Ancak ortada bir çocuk var ve çocuğun velayetine, hangi günler, ne kadar süre kimde kalacağına karar veremediğiniz için boşanma işlemi bir türlü gerçekleşemiyor. İşte ortak bir noktada buluşulamayan bu gibi durumlarda arabuluculuk sistemine yönlendirilebiliyorsunuz. Ülkemizde yılda yaklaşık 450 bin boşanma davası görülüyor. Bu davaların üç yılda anca çözüldüğü düşünüldüğünde sistemin ne kadar yararlı olduğunu görebiliyoruz. Boşanma sayılarının artması sebebiyle hayata geçirilen aile arabuluculuğu sistemi sayesinde çocukların adliye koridorlarında, duruşma kapılarında o drama maruz kalması önlenmiş olurken, çiftlerin de tazminat veya nafakaya dair hükümlerde anlaşarak uzlaşmasına zemin hazırlanıyor.Genel Sanat Yönetmenliğini Süha Uygur'un üstlendiği İBB Şehir Tiyatroları'nın yeni oyunu 'Uzlaşma', tam da bu konuyu gündeme getiriyor. Hafta başında galası yapılan oyunu, Fransız oyuncu-yazar Chloe Lampert yazmış. Zeynep Su Kasapoğlu'nun çevirdiği oyunu, Aslı İçözü yönetiyor. Oyunda, ayrılan ancak bir türlü çocuklarının velayeti konusunda anlaşamayan 'Anna' (Zeliha Bahar Çebi) ve 'Pierre' (Gökçer Genç) adlı çiftin hikayesini izliyoruz. 'Arşimet' adını verdikleri bebekleri henüz 6 aylıkken ayrılan çift, çocuklu bir aile olmanın yükünü kaldıramamışlar. Kendi özgürlüklerinin kısıtlandığını hissederek artık değil tartışmak birbirlerine hakaret etmeden konuşamaz hale gelmişler. Aile olmasalar bile ebeveyn olarak çift, en azından çocuklarının yaşamını cehenneme çevirmemek için aile mahkemesinin atadığı arabulucular eşliğinde uzlaşma toplantılarına katılmaya ikna oluyorlar. Bu toplantılarda bu hale nasıl geldiklerini sorgulayan çiftin, yavaş yavaş gelişen davranışlarına tanık oluyoruz. Ancak diğer yandan biri henüz yeni mezun 'Jeanne' (Yeliz Şatıroğlu), diğeri orta yaş üstü daha tecrübeli 'Isabelle' (Işıl Zeynep) adlı arabulucuların da kendi özel hayatlarında sırları var. Oyunun sürprizini bozmamak için bu sırrı vermek istemem ama birbirlerine söylemek istedikleri şeyleri bu seanslar sırasında söyleyerek içlerini döküyorlar. 'Uzlaşma', ayrılık sonrası bir düzen kurmaya çalışan ebeveynlerin psikolojik sürecini anlatırken, arabuluculuk sistemi konusunda fikir edinmemizi sağlıyor. Oyun, evli ve çocuklu çiftlerin ortak sorunlarına ayna tutarak onlara çözüm sunuyor.İşte oyundaki hayat kurtaran çözüm önerilerinden bazıları: 'Birbirinizi ve yaptığınız işleri küçümsemeyin', 'Birbirinizi suçlamadan önce kendinizle yüzleşin', 'Herkesin hata yapma hakkı vardır', 'Birbirinizin haklarına, yaşamına, kararlarına saygı duyun', 'Doğru iletişim kurun.'