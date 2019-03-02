Murat Boz: Biz erkekler biraz odunuz

BUGÜN NELER OLDU

Evlilik yıldönümlerinde aldıkları piyango biletiyle hayatları değişen 'Demet' ile 'Okan'ın hikayesini anlatan 'Öldür Beni Sevgilim' adlı filmle beşinci kez beyazperdede hayranlarıyla buluşan Murat Boz'la bir araya geldik. Dün gösterime giren ve sadece sinemalarda olan BKM yapımı filmin seyirciyi çok eğlendireceğini söyleyen Boz; kadın-erkek ilişkileri, kariyeri ve Aslı Enver'le olan ilişkisi hakkında açıklamalar yaptı.Öncelikle senaryo. Murat Dişli, kadınerkek ilişkilerini senaryoya aktarma konusunda uzman biri. Farklı bir dili vardı. Ayrıca oyuncu arkadaşlarım, yönetmenim ve tabii ki BKM unsuru bu filmde rol almamda etken oldu.Evet. Sadece benimle ilgili değil, tüm erkeklerin sevgilisiyle veya eşiyle yaşadığı bazı durumlar vardır. İlişkideki sorunlar aynı, sadece isimler değişiyor. Biz bunu tatlı bir dille anlattık.Evet, değişik biri. Kadınların ilişkiye bakış açısıyla erkeklerinki farklı. Art niyetli olmamalarına rağmen erkekler, kadınlar kadar hassas olamıyor.Bu noktada kabul edelim ki, erkek olarak biraz odunluğumuz var. Erkekler bunu ne kadar törpülerse o kadar iyi ama bizim de haklı olduğumuz çok konu var.Bir ilişkide en büyük faktör güvendir. Bu sarsıldığında çiftler arasındaki sorunlar kaçınılmaz oluyor. 'Demet' ile 'Okan' da para çıkınca istedikleri hayatı sürdürebilmeyi düşünüyor ama ikisinin de hayata bakışı çok farklı.Ben kimsenin telefonuna bakmam. Birbirlerinin cep telefonlarını karıştıranları da anlamıyorum. Abes bir şey geliyor bana. Dürüstlük, bir ilişkideki en önemli faktör.Ne kadar dürüstseniz o kadar sağlam temel üzerine kurarsınız ilişkinizi.Büyük ikramiyenin bana çıkmasını tercih etmem.Çıkarsa da ihtiyacı olanlara dağıtırım. Bence devletin büyük ikramiye çıkana özel destek vermesi lazım. Parayı nasıl değerlendireceği konusunda ve psikolojik olarak bilinçlendirmesi gerek. Çünkü büyük ikramiye sonrası hayatı dağılan birçok örnek var.Evet, lise ikinci sınıftaydım.Rapsodi diye bir grubumuz vardı. İlk defa sahne aldığım bir dönemde oradan 50 lira gibi bir para kazanmıştım.Bir öğrenci için çok büyük paraydı.Para ve şöhretle değişen şey aslında çevrenizin artan beklentisi. Beklentiyi karşılayamıyorsan; egolu oluyorsun.Ben hiçbir zaman şöhretin büyüsüne kapılmadım.Buna kapılırsan kendini olduğundan daha farklı görüyorsun; ben bu tuzağa düşmedim.Kendimi koruma adına özel çaba sarf ettim. Şöhret olmadan önce görüştüğüm arkadaşlarımla bağımı koparmadım.Aile değerlerini korumaya özen gösterdim. Sadece işimle ilgili olmaya çalıştım.'Bir gün böyle olacağım' diye hayaller kurmamıştım, kısa vadeli hayallerim vardı.İlk zamanlarda zor günlerim oldu. O günlerde bile hayal kurmaya devam ettim ama 'İstanbul seni yendim' diye de bağırmadım. Müzik bir derya. Hiç azıyla yetinemiyorsun.Daha iyisini yapma isteği hep var.Ben de bunu çok sordum kendime.Sonra 'Dön CV'ne bak' dedim.En büyük kriterim; konserlerde aldığım tepkiler.Şarkılarımın bir ağızdan söylenmesi, kendime verdiğim en güzel cevap. En büyük tatmini sahnede yaşıyorum.Paranın hayatıma çok fazla bir şey kattığını, mutluluk getirdiğini görmedim. Benim sadece araba keyfim var. Biz erkekler çocuk gibiyiz. Arabalar da çoğumuzun tutkusu. Onun dışında parayla çok ilişkim yok, har vurup harman savurma durumum da olmadı hiç.Babası işçi, annesi öğretmen biri olarak ailemden aldığım terbiye; savruk olmamak ve ulaşabildiğim insanlara ulaşmak. Gayrimenkul yatırımlarım oldu. İçinde oturacağım bir evi alırım, fazlasına ihtiyacım yok.Evliliklerinde beşinci seneye giren ve ilk günkü heyecanlarını kaybetmeye başlayan 'Demet' ile 'Okan' adlı çiftimizin, piyangodan çıkan 5 milyon lirayla değişen hayatlarını anlatıyoruz. Seyirci, özellikle çiftler, 'Aynı sen' ya da 'Bak sen de bana böyle yapıyorsun' diyecek. Bu tatlı atışmanın perdedeki yansımasını izleyecekler ve çok eğleneceklerine inanıyorum.Seda; işine çok önem veren, değerli bir oyuncu. Enerjimiz tuttu. Kafamızdaki en büyük soru işareti, 'Demet' ile 'Okan'ı seyirci kabul edecek mi?' oldu. Ama biz izlediğimizde bu çifte ikna olduk.İsterim tabii ki ama o bir arz-talep meselesi. Bundan sonra beklenmeyen bir şey de yapabilirim; dram senaryosu da gelse değerlendirebilirim.Komiğimdir, yakaladım mı yapıştırırım espriyi.Birbirimizi sevmesek birlikte olmazdıkAşkta her şey sevgiye dair. Sevmek, sevilmek çok güzel. Aşk tek başına insanın içini ısıtan bir kelime.İlişkimizi korumak adına bu konuda konuşmama kararı aldık. Ama şunu söyleyebilirim; birbirimizi çok seviyor olmasak, aramızda aşk olmasa, birlikte olmazdık.Evet, fark ediyorum. Mesela ilk deneyimlerimde sadece kendi repliğime odaklanıyordum. Oyunculuğun ezberden ibaret olduğunu düşündüğüm bir dönem vardı. Bu filmle birlikte artık karşımdakinin ne dediğine, sahnenin bana ne söylediğine de bakıyorum.