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’ı kullanıp dolandırdılar

Yurt dışı kaynaklı bir şirketin, 'ı kullanarak var olmayan bir projeden daire sattığı ve binlerce kişiyi mağdur ettiği öne sürüldü.

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 2.3.2019
Serdar Ortaç’ı kullanıp dolandırdılar
Serdar Ortaç ile eşi Chloe Loughnan'ın reklam yüzü olduğu konut projesinden daire alan işadamı Atilla Cingöz, dolandırıldığını söyleyerek savcılığa başvurdu. İşadamı, ABD Florida'da yapılacağı söylenen lüks sitenin inşaatının hâlâ başlamadığını belirtti.

TAKİPSİZLİK KARARI
Cingöz, ifadesinde şunları söyledi: "Breeze de Mar adlı proje, gerçekte mevcut değil. Reklamlarda Serdar Ortaç gibi ünlüleri kullanarak büyük çaplı bir dolandırıcılık yapıyorlar." Olayla ilgili soruşturma açan savcılık, takipsizlik kararı verdi.
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Serdar Ortaç’ı kullanıp dolandırdılar
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