Serdar Ortaç’ı kullanıp dolandırdılar

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Serdar Ortaç ile eşi Chloe Loughnan'ın reklam yüzü olduğu konut projesinden daire alan işadamı Atilla Cingöz, dolandırıldığını söyleyerek savcılığa başvurdu. İşadamı, ABD Florida'da yapılacağı söylenen lüks sitenin inşaatının hâlâ başlamadığını belirtti.Cingöz, ifadesinde şunları söyledi: "Breeze de Mar adlı proje, gerçekte mevcut değil. Reklamlarda Serdar Ortaç gibi ünlüleri kullanarak büyük çaplı bir dolandırıcılık yapıyorlar." Olayla ilgili soruşturma açan savcılık, takipsizlik kararı verdi.