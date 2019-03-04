‘Cem ile kütüphane kolunda gibiyiz’

BUGÜN NELER OLDU

Sınema dünyasını, ihtiyaç duyduğu motivasyon ile kaynağa ulaştırmayı hedefleyen Beyond24 İstanbul etkinliği, Hadi Dünyayı Kurtaralım sloganıyla önceki gün Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü'nde gerçekleşti. Etkinlikte Ozan Güven, Onur Saylak, Ercan Kesal, Onur Ünlü, Hilal Saral ve Boran Kuzum gibi oyuncular, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Ozan Güven, "Neden sürekli Cem Yılmaz filmlerinde oynuyorsunuz?" sorusuna "Sevdiğim insanlarla çalışıyorum. Okulda kütüphane kolunu sevdiğiniz arkadaşlarınızla kurarsınız. Bizimki de böyle bir birliktelik, bir arada üretmekten mutluyuz" dedi.