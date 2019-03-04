Doğulu’dan en teknolojık konser

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Popçu Kenan Doğulu, Volkswagen Arena'da verdiği konseriyle, 25 yıllık kariyerinin en sıra dışı performansına imza attı. Türkiye'nin ilk 360 derece konseri için mekana 350 metrekarelik özel bir sahne kuruldu. 180 kişilik dev prodüksiyon ekibi, 14 kişilik orkestra ve dansçıların eşlik ettiği konserde Doğulu; teknoloji ve müziği bir araya getirerek seyircileri görsel ve işitsel bir yolculuğa çıkardı. Seyircinin tüm şarkılara eşlik ettiği konser, led ışık, lazer şovu, renk efektleri ve ışık oyunlarıyla şova dönüştü. Hazırlıkları altı aydır devam eden, kurulumu 72 saatte tamamlanan, beş bin kişinin katıldığı konserde Doğulu, üç saat sahnede kalarak 26 şarkı söyledi. Konseri izleyenler arasında; Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Aybüke Pusat, Cem Belevi, Hande Subaşı ve Hilal Altınbilek de vardı.Kenan Doğulu "360 derece sahne; benim ilk kez yaşadığım, seyircinin de ilk defa yaşadığı bir tecrübe. Herkesin iç içe olması heyecan verici" dedi.