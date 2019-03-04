Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 4 Mart 2019 Pazartesi - Günlük burç yorumu | Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 4 Mart 2019 Pazartesi günü için burç yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanıcılarının Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 4 Mart 2019 Pazartesi günü burç yorumlarınızda ne var? Haberimizin detaylarından astroloji konusunda en çok araştırılan konu durumunda günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise Astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Merkür'ün havasına hazır mısınız?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 4 MART 2019 PAZARTESİ | ASTROLOJİ

Astrogündem: Ay-Satürn 60'lığı toplumsal eşitsizliği ve kadın haklarını gündeme getirebilir. Haftanın ilk günü hak, adalet kavramlarının önemini daha da iyi kavramamızı gerektirecek olaylarla karşılaşabiliriz. Kadınlar ve çocuklar hakları, hayvanlar ile ilgili kanunlar ön planda olacak.

KOÇ: Bugün alışverişin ucunu kaçırdığını düşünebilirsin. Gelir gider hesapları yaparsan canın sıkılabilir ancak bu histen kurtulmak için daha büyük düşünmelisin. Yeteneklerini sonuna kadar gösterme azmin, iş yerinde de evde de devam edecek. İnsanların seni yormasına izin vermemelisin.

BOĞA: Bugün hayatını değiştirmek isteyeceğin duygularla uyanmış olabilirsin. Ancak hayatlar ve hayaller ikileminde kalman muhtemel. Çalıştığın yerde yaşayacağın anlaşmazlıkları sakinliğin sayesinde kolayca çözebileceksin. Benim derdim bana yeter dediğin bir günde akşam saatlerinde kendi kabuğuna çekilmek isteyebilirsin.

İKİZLER: Bugün senin için hesaplaşma günü. Gezegenlerin seyri kafanı karıştırmaya bugün de devam edecek. Ailendeki insanlara çok fazla toleranslı davranıyor olabilirsin. İnsanları anlamak zorunda hissetmen özellikle akşam saatlerinde duygularını zorlayabilir.