‘Yalnızlar Rıhtımı’ buluşması

BUGÜN NELER OLDU

Türk müziğinin dev isimlerini bir araya getiren Yaşar Gaga, 'Alakasız Şarkılar Vol 2' albümü ile bir ilke imza atılıyor ve Müslüm Gürses ve Nazan Öncel'i ilk kez bu albümde buluşturuyor. Sözü ve müziği Kemal İnci, aranjesi Alper Erinç imzası taşıyan 'Yalnızlar Rıhtımı' şarkısı, Müslüm Gürses'in vefatından hemen önce kaydedilmişti. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Yaşar Gaga'nın ölüm yıl dönümüne özel piyasaya çıkacak olan 'Alakasız Şarkılar Vol 2' albümü için tekrar gün yüzüne çıkan şarkı, sanatçının anısına bugün müzikseverlerle buluşuyor. Poll Production by Polat Yağcı etiketiyle 7 Mart'ta piyasaya çıkacak dev projenin çıkış parçası için seçim yapılamayınca, her gün için bir şarkı seçildi. Yaşar Gaga, ölüm yıl dönümü olan 7 Mart'a kadar her gün bir sanatçı dostu ve şarkısıyla anılacak.