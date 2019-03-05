3 milyon liraya el sıkıştılar

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Demet Şener, eşinin kendisini Edwina Sponza ile aldattığı gerekçesiyle boşanma davası açmıştı. Mahkeme zina davasını reddetmiş ancak Kutluay'ın Şener'e 1.3 milyon TL tazminat ödemesine karar vermişti. İki taraf da, bu kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşımıştı.Demet Şener ile İbrahim Kutluay'ın 2016'dan bu yana devam eden boşanma davası sonuçlandı. Sabah 08.30'da adliyeye gelen Şener ile Kutluay; normal duruşma saatlerinin dışında, İstanbul 4. Aile Mahkemesi'nin kaleminde anlaşmalı olarak boşandı.Boşanma protokolüne göre mahkeme, çiftin iki çocuğunun velayetini anne Demet Şener'e verdi. İbrahim Kutluay'ın çocuklarına 30 bin lira iştirak nafakası, Şener'e ise 3 milyon lira tazminat ödemesine hükmedildi. Şener, Kutluay'a ait evde 10 yıl oturacak.