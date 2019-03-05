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ayrılık acısın böyle tarif etti! Kamyon çarpmış gibi

Kendisinden 20 yaş küçük oyuncu sevgilisi ’dan kısa süre önce ayrılan , Kıbrıs’ta sahneye çıktı. Gösterisi sırasında eski aşklardan bahseden ünlü komedyen, yaşadığı ayrılık acılarını ise şöyle anlattı: “Sevgilimden ayrıldığım zaman kamyon çarpmış gibi oluyordum. Kendimi zor toparlıyordum. O dönem kara sevdalar ve ulaşılmaz aşklar vardı. Şimdiki gençler acıyı da çabuk atlatıyor.”

Giriş Tarihi: 4.3.2019 10:55 Güncelleme Tarihi: 5.3.2019 11:18
Ata Demirer ayrılık acısın böyle tarif etti! Kamyon çarpmış gibi

Geç tığımız günlerde sevgilisi 'dan ayrılan , 'Ata Demirer Gazinosu'nu Kıbrıs Concorde Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirdi.

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Ata Demirer ayrılık acısın böyle tarif etti! Kamyon çarpmış gibi
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