Ata Demirer ayrılık acısın böyle tarif etti! Kamyon çarpmış gibi
Kendisinden 20 yaş küçük oyuncu sevgilisi Aslı Turanlı’dan kısa süre önce ayrılan Ata Demirer, Kıbrıs’ta sahneye çıktı. Gösterisi sırasında eski aşklardan bahseden ünlü komedyen, yaşadığı ayrılık acılarını ise şöyle anlattı: “Sevgilimden ayrıldığım zaman kamyon çarpmış gibi oluyordum. Kendimi zor toparlıyordum. O dönem kara sevdalar ve ulaşılmaz aşklar vardı. Şimdiki gençler acıyı da çabuk atlatıyor.”
Giriş Tarihi: 4.3.2019 10:55Güncelleme Tarihi: 5.3.2019 11:18
Geç tığımız günlerde sevgilisi Aslı Turanlı'dan ayrılan Ata Demirer, 'Ata Demirer Gazinosu'nu Kıbrıs Concorde Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirdi.