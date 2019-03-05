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'dan olay yaratan paylaşım! haliyle bakın kime benzetildi!

Moda programındaki hareketleriyle, kavgalarıyla adını duyuran sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkatleri çekti. Bahar Candan'ın kilolu hali ve göbeği görenleri şaşırttı. Bahar Candan'ın paylaşımlarına yorum yapan bazı takipçileri ünlü ismi çizgi roman karakteri Oburiks'e benzetti. Candan'ın bir takipçisi fotoğrafa, "Ya bu ne böyle gerçekten komik görünüyor." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, " Çizgi film karakteri Oburiks'e benzemiş." yorumunu yaptı.

Giriş Tarihi: 5.3.2019 11:02 Güncelleme Tarihi: 5.3.2019 11:02
Bahar Candan'dan olay yaratan paylaşım! Göbekli haliyle bakın kime benzetildi!

Moda programlarıyla gündeme gelen ve cesur pozlarıyla adından söz ettiren , son fotoğraflarındaki haliyle takipçileri tarafından çizgi film karakteri Oburiks'e benzetildi.

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Bahar Candan'dan olay yaratan paylaşım! Göbekli haliyle bakın kime benzetildi!
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