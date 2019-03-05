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yılın en iyi dizisi seçildi!

atv’ ekranlarının sevilen dizisi, perşembe günlerinin vazgeçilmezi ödüllendi. Yayınlanmaya başladığı günden beri, rating sırlamasında 1. sırayı kimseye kaptırmayan ‘Bir Zamanlar Çukurova’ yılın dizisi seçildi. ( Her Şey) Medya tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen ’nde; Kamu, İş, Siyaset ve Sanat dünyası bir araya geldi.

Giriş Tarihi: 5.3.2019 11:29 Güncelleme Tarihi: 5.3.2019 11:33
Bir Zamanlar Çukurova yılın en iyi dizisi seçildi!

Perşembe günlerinin vazgeçilmezi Bir Zamanlar Çukurova ödüllendi. Atv ekranlarında izleyiciyle buluşan, reyting sırlamasında 1. sırayı kimseye kaptırmayan 'Bir Zamanlar Çukurova' yılın dizisi seçildi.

HDH (Hayata Dair Her Şey) Medya tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Ödül Töreni'nde; Kamu, İş, Siyaset ve Sanat dünyası bir araya geldi.

Geçtiğimiz yılın enlerinin belli olduğu gecede ödüller sahiplerini buldu.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin ödülü, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından, başarılı dizinin sevilen oyuncuları Murat Ünalmış ve Bülent Polat'a takdim edildi.

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Bir Zamanlar Çukurova yılın en iyi dizisi seçildi!
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