Bir Zamanlar Çukurova yılın en iyi dizisi seçildi!

Perşembe günlerinin vazgeçilmezi Bir Zamanlar Çukurova ödüllendi. Atv ekranlarında izleyiciyle buluşan, reyting sırlamasında 1. sırayı kimseye kaptırmayan 'Bir Zamanlar Çukurova' yılın dizisi seçildi.

HDH (Hayata Dair Her Şey) Medya tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Ödül Töreni'nde; Kamu, İş, Siyaset ve Sanat dünyası bir araya geldi.

Geçtiğimiz yılın enlerinin belli olduğu gecede ödüller sahiplerini buldu.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin ödülü, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından, başarılı dizinin sevilen oyuncuları Murat Ünalmış ve Bülent Polat'a takdim edildi.

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