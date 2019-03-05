Haberler > Günaydın Haberleri > Dünyanın en genç milyarderi Kylie Jenner

Dünyanın en genç milyarderi

Kylie Cosmetics adlı firmanın sahibi olan 21 yaşındaki ABD'li , "dünyanın en genç milyarderi" ünvanını elde etti

AA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2019 06:14
Dünyanın en genç milyarderi Kylie Jenner

ABD'li kozmetik firması sahibi ve model 21 yaşındaki Kylie Jenner, "dünyanın en genç milyarderi" ünvanının sahibi oldu.

Amerikan Forbes dergisi, Kylie Cosmetics adlı firmanın sahibi olan 21 yaşındaki Jenner'ın servetinin 1 milyar dolara ulaştığını ve 21 yaşındaki Jenner'ın "dünyanın en genç milyarderi" ünvanını aldığını duyurdu.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in ünvanını elinden alan Jenner, aynı zamanda, "kendi servetini oluşturan en genç milyarder" ünvanının da sahibi oldu.

Jenner, Forbes'a yaptığı açıklamada, "Hiçbir beklentim olmadı. Geleceği öngörmedim. Ancak bu ünvanı kazanmak gerçekten çok iyi hissettirdi. Bu büyük bir takdir." ifadelerini kullandı.

Ünlü Khloe-Kim Kasdashian kardeşlerin üvey kardeşi olan ve modellik de yapan Jenner, 2015'te Kylie Cosmetics'i kurmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünyanın en genç milyarderi Kylie Jenner
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN