İzmir’de gazino kültürü yeniden canlandı

BUGÜN NELER OLDU

Farklı müzikal programlarla özgün deneyimlere imza atan Red Bull Music, son olarak 'Gazinoda Disko' konsepti ile İzmirli müzikseverlerle buluştu.Gazino kültürünü gençlere aşılamak için İzmir Enternasyonel Fuarı'nın en önemli simgelerinden birisi olan Golf Gazinosu'nda düzenlenen gecede, DJ'ler performans sergiledi. Yıllar önce Zeki Müren, Emel Sayın gibi isimlerin sahneye çıktığı mekanda bu kez genç DJ'ler çaldıkları parçalarla nostalji rüzgarı estirdi. Beş yüz kişinin katıldığı gecede; ilk olarak DJ No Frost müzikseverlerin karşısına çıktı. Ardından eski türkü ve funk parçalara yaptığı özgün editlerle sevilen Kaan Düzarat, Lalalar grubu ve Barış K. performans sergiledi.