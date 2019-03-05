Kaya Çilingiroğlu'ndan Hülya Avşar'a şoke eden yanıt...

Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar’ın evlilik isteğinden, geçtiğimiz günlerde pide yerken çekilen fotoğrafına kadar birçok konuda açıklamalar yaptı. Hülya Avşar ile evliliğinden olan kızı, Zehra Çilingiroğlu ile ilgili soruları da yanıtlayan Kaya Çilingiroğlu, ilişkisi hakkında da konuştu. İşte Kaya Çilingiroğlu’nun açıklamaları…
Giriş Tarihi: 5.3.2019 15:37Güncelleme Tarihi: 5.3.2019 15:41
Kaya Çilingiroğlu 2. Sayfa programına konuk oldu. Merak edilenleri anlatan Kaya Çilingiroğlu çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.