Haberler > Günaydın Haberleri > Kaya Çilingiroğlu'ndan Hülya Avşar'a şoke eden yanıt...

'ndan 'a şoke eden yanıt...

, ’ın evlilik isteğinden, geçtiğimiz günlerde pide yerken çekilen fotoğrafına kadar birçok konuda açıklamalar yaptı. Hülya Avşar ile evliliğinden olan kızı, Zehra Çilingiroğlu ile ilgili soruları da yanıtlayan Kaya Çilingiroğlu, ilişkisi hakkında da konuştu. İşte Kaya Çilingiroğlu’nun açıklamaları…

Giriş Tarihi: 5.3.2019 15:37 Güncelleme Tarihi: 5.3.2019 15:41
Kaya Çilingiroğlu'ndan Hülya Avşar'a şoke eden yanıt...

2. Sayfa programına konuk oldu. Merak edilenleri anlatan Kaya Çilingiroğlu çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaya Çilingiroğlu'ndan Hülya Avşar'a şoke eden yanıt...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN