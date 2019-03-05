‘Kral Doğrayan’ ikiliye ikinci şok

BUGÜN NELER OLDU

İrem Helvacıoğlu, bir TV programında kendisine tehditler savuran Ece Erken ile Bircan Bali'nin peşini bırakmıyor. Bali ve Erken'e 100 bin TL'lik maddi ve manevi tazminat davası açan Helvacıoğlu, şimdi de ikiliyi savcılığa şikayet etti.Helvacıoğlu'na "En kralını bile doğradık. Bittin kızım sen!" diyen Erken ile Bali; "Yeni yetme", "Ne oldum delisi" gibi sözlerle de oyuncuya hakaret etmişti. Helvacıoğlu, kişiliğine saldırdıkları gerekçesiyle ikilinin cezalandırılmasını istedi.