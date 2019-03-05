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‘Kral Doğrayan’ ikiliye ikinci şok

ATV dizisi ’in oyuncusu , ‘Biz en kralını bile doğradık. Bittin kızım sen!’ diyerek kendisini ekranda tehdit eden ve ’ye tazminat davası açmıştı. Helvacıoğlu, bu kez de ikili hakkında kişiliğe saldırı suçlamasıyla savcılığa başvurdu

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 5.3.2019
‘Kral Doğrayan’ ikiliye ikinci şok
TAZMİNAT TALEP ETTİ
İrem Helvacıoğlu, bir TV programında kendisine tehditler savuran Ece Erken ile Bircan Bali'nin peşini bırakmıyor. Bali ve Erken'e 100 bin TL'lik maddi ve manevi tazminat davası açan Helvacıoğlu, şimdi de ikiliyi savcılığa şikayet etti.

'YENİ YETME' DEDİLER
Helvacıoğlu'na "En kralını bile doğradık. Bittin kızım sen!" diyen Erken ile Bali; "Yeni yetme", "Ne oldum delisi" gibi sözlerle de oyuncuya hakaret etmişti. Helvacıoğlu, kişiliğine saldırdıkları gerekçesiyle ikilinin cezalandırılmasını istedi.
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‘Kral Doğrayan’ ikiliye ikinci şok
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