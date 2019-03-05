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: Bensiz filmi olmaz

’nın, 25 yıl aradan sonra ‘’ adlı albümle müziğe dönen abisi “Ahmet Kaya filmi bensiz olmaz. Onu en iyi tanıyan benim. Bana danışılmadan çekilecek film eksik kalır” dedi

Giriş Tarihi: 5.3.2019
Mustafa Kaya: Bensiz Ahmet Kaya filmi olmaz
Ahmet Kaya'nın abisi Mustafa Kaya, 25 yıllık aradan sonra 'Zor Yıllar' isimli 11 şarkılık albümüyle müzik dünyasına döndü. Albüme adını veren 'Zor Yıllar'ın kardeşi Ahmet Kaya için yazılıp yorumladığını söyleyen Mustafa Kaya, son günlerde çok konuşulan Ahmet Kaya filmiyle ilgili şunları söyledi: "Ahmet Kaya filmi ben olmadan olmaz. Ahmet'i en iyi tanıyan, yaşadıklarını da bilen benim. Bana danışılmadan yapılacak olan Ahmet Kaya filmi mutlaka eksik kalır ve içinde yanlışlar barındırır. Onu benden iyi oynayacak bir oyuncu da yok. Ahmet'in bakışlarını, tepkilerini ve duygularını en iyi bilen kişi benim. Hangi oyuncu ne kadar çalışırsa çalışsın altından kalkamaz. Ben Ahmet Kaya filminden gelir değil, sadece kardeşimin doğru anlatılmasını bekliyorum."

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Mustafa Kaya: Bensiz Ahmet Kaya filmi olmaz
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