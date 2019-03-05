Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları yayında! Günlük burç yorumu 5 Mart 2019 Salı - Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 5 Mart 2019 Salı günü için burç yorumları yayında. Sosyal medya kullanıcılarının Twitburc olarak da tanıdığı Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 5 Mart 2019 Salı günü burç yorumlarınızda ne var? Haberimizin detaylarından astroloji konusunda en çok araştırılan konu durumunda günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise Astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Bavulu dolu gelen Merkür Retro'su yalnız değil!" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 5 MART 2019 SALI | ASTROLOJİ

Astrogündem: Ay-Jüpiter iletişimi dünyanın asıl derdini bizlere gösterirken gizli düşmanlıkları da ortaya çıkarabilir. Bugün aynı zamanda Balık burcunda Merkür Retro'su başlıyor. Mart ayı bugünden itibaren dünya siyaseti adına bilinmeyenleri ortaya çıkarırken, verdiği sözleri tutmayan siyasi isimler zor durumda kalabilir.

KOÇ: Bugün Merkür Retro'su başlıyor ve açıkçası senin için işler biraz karışmaya başlıyor. Gezegenlerin seyri ufacık meseleleri bile kafanda büyütmene neden olabilir. Aynı zamanda bugün Ay meraklı bir ruh halinde ilerlerken duygusal konulara eğilimin artabilir.

BOĞA: Bugün Merkür Retro'su başlıyor. Zekâ ve iletişim gezegeni Merkür'ün etkisi ile çalışkan tavırlarınla çevrene örnek olabilecek çalışmalar içine gireceksin. Gezegenlerin seyri kendini cesurca ortaya koyabileceğini işaret ediyor. Gözlemlediğin her şeyi özet bir şekilde aktarabiliyorsun.

İKİZLER: Bugün Merkür Retro'su başlıyor. Yönetici gezegenin Merkür durağan hayatına esneklik katabilir. İletişime hızlı çözümler üretmek isteyebilirsin. Bazı olayları araştırırken, detaylar üzerinde yoğunlaşmak yerine pratik düşünmeyi tercih edeceksin Aşk ve sosyal konularda istediğiniz performansı sağlamak istiyorsan, daha fazla çaba sarf etmen gerekebilir.