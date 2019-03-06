Almanya konserini eşine izletti

Romantik şarkılarıyla büyük bir hayran kitlesi kazanan ünlü sanatçı Mustafa Ceceli, Almanya'nın Düsseldorf şehrinde konser verdi. Günler öncesinden biletleri tükenen konser için Ceceli hayranları saatlerce alanda bekledi. 2 bini aşkın seyirci, salonu hınca hınç doldurdu. Ceceli, Oberhausen König Pilsener Arena'daki konserinde, eşi Selin İmer'e ithafen yazdığı 'İyi ki Hayatımdasın'ı söylerken sürpriz yaptı. Sahneden eşine telefonla görüntülü olarak bağlanan sanatçı, hem romantik şarkısını söyledi, hem de konserini İmer'e izletti. Ceceli, ayrıca sahnede 'Yaz Bunu Bir Kenara' adlı şarkısını da ilk kez canlı olarak seslendirdi. Konser sonunda hayranları, kulisin önüne giderek Ceceli ile selfie çektirmek için birbirleriyle yarıştı. Fotoğraf çektiremeyenler ise sanatçının kaldığı otelin lobisinde dakikalarca bekledi.



9 MART'TA STUTTGART'TA

Havaalanında da büyük ilgi gören Ceceli'nin, aynı mekanda tekrar konser vereceği öğrenildi. Şarkıcı, 9 Mart'ta ise Stuttgart'ta hayranlarıyla buluşacak.



CECELİ'DEN DAVUL ŞOV

Almanya'nın yanı sıra çevre ülkelerden de gelen gurbetçilerimiz, Ceceli'nin romantik şarkıları ile unutulmaz anlar yaşarken, dans eden çiftler de gözden kaçmadı. Ceceli, 'Anlarsın', 'Sevgilim' gibi şarkılarını seslendirdikten sonra gitar ve davul çalarak şov yaptı.





Mehmet ÜSTÜNDAĞ / ŞAMDAN PLUS

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