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Bu Faruk o Faruk değil!

’in babasının adının olduğunu duyanlar “Aaa o ünlü şair mi?” diye şaşırıyor. Ancak işin aslı öyle değil. İdiz’in babası, bir akademisyen. Ünlü şair ise İdiz’in büyük amcası

HAKAN UÇ
HAKAN UÇ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 6.3.2019
Bu Faruk o Faruk değil!

GERÇEK ÖYLE DEĞİL AMA...
Nurseli İdiz'in babası, sosyal medyayı karıştırdı! Ünlü oyuncunun Faruk Nafiz Çamlıbel'in kızı olduğunu duyanlar "Nurseli İdiz'e saygımız daha da arttı" diye yorum yapmaya başladı. Gerçeği bir Twitter kullanıcısı açıkladı:

7 DİL BİLEN BİR BEYEFENDİ
"Nurseli İdiz'in babası ile ünlü şair Faruk Nafiz Çamlıbel aynı kişi değil. İdiz'in babası, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde hocaydı, yedi dil bilen janti bir beyefendiydi. Şair olan Faruk Nafiz Çamlıbel ise Nurseli İdiz'in büyük amcası."

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