Dünya artık avucumuzun içinde

BUGÜN NELER OLDU

Ekranların sevilen yüzü Burcu Esmersoy, sunuculuğunu üstlendiği 'Vodafone Red'le Dünya Avucunuzda' programının ikinci sezon tanıtım gecesine evsahipliği yaptı. Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen geceye Lal Denizli, Pınar Sabancı, Çiğdem Kayalı, Emre-Miray Çapa, Pelin Akad, Zeynep Tosun gibi iş, sanat ve cemiyet dünyasından pek çok ünlü katıldı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy'un konuşmasıyla başlayan gece, 'Vodafone Red'le Dünya Avucunuzda' programından fotoğraflar ile görsel bir şova imza attı. Gecede, DJ Can Hatipoğlu ve keman sanatçısı Ceren Aksan da muhteşem performanslarıyla davetlilere keyifli anlar yaşattı.