Gelinimiz tabloları arakladı

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Rus psikolog Maria Kitapçı, geçtiğimiz günlerde işadamı eşi Levent Kitapçı'nın kendisine 'Fil gibi oldun, şişko' diyerek fiziksel şiddet uyguladığını iddia ederek boşanma davası açmıştı. Bu kez de işadamı Kitapçı'nın kardeşleri, gelinleri Maria için suç duyurusunda bulundu.AYŞE Merve ve Mehmet Cem Kitapçı, gelinleri Maria'nın, vefat eden annelerine ait özel koleksiyondaki 19 tabloya izinsiz olarak el koyduğunu iddia edip hırsızlık suçlamasıyla dava açılmasını talep etti. Maria Kitapçı ise boşanma davası açtığı eşinden 10 milyon lira tazminat istiyor.