Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 6 Mart 2019 Çarşamba - Günlük burç yorumları | Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 6 Mart 2019 Çarşamba günü için burç yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanıcılarının Twitburc olarak da tanıdığı Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 6 Mart 2019 Çarşamba için günlük burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Bugün büyük gün!" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 6 MART 2019 ÇARŞAMBA | ASTROLOJİ

Astrogündem: Ay-Mars 60'lığı sosyal hakları ve mecliste alınan yeni kararları gündeme alabilir. Bugün 7 yıl sürecek Uranüs-Boğa serüveni başlıyor. Devrim gezegeni ezber bozan gelişmelerin kapısını aralıyor. Aynı zamanda Balık burcunda meydana gelen Yeniay'ı da destekliyor. Yanlış anlaşılmaların nelere sebep olacağını zenginliği ile nam salan isimlerin sınavlarında göreceğiz.

KOÇ: 7 yıldır burcunda hareket eden devrim gezegeni Uranüs'ü bugün tam anlamıyla burcundan uğurluyorsun. Öncelikle sana kocaman bir geçmiş olsun demek istiyorum. Aynı zamanda bugün su burcunda bir Yeniay gerçekleşecek ve değişimin de sinyallerini verecek. Fikirlerine saygı duyduğun kişilerle kuracağın bağlantı kendini güvence altına almayı işaret edebilir.

BOĞA: Bugünden itibaren 7 yıl boyunca burcunda hareket etmeye başlayacak olan devrim gezegeni Uranüs'e merhaba demelisin. Beraber uzun bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Aynı zamanda bugün akşam saatlerinde su burcunda gerçekleşecek bir Yeniay'a şahit olacağız. Sakın bir gün seni beklesin istiyorsun ancak öğleden sonra alacağın haberle birlikte hareketlenmene ve çarçabuk hazırlanıp yollara düşmen gerekebilir.

İKİZLER: Gökyüzü bugün büyük bir devir teslim töreni gerçekleştiriyor. Devrim gezegeni Uranüs ateş burcundan çıkıp, toprak burcuna yerleşiyor. Uzun soluklu bir ilişkinin içinde yer alıyorsan. Bugün geleceği konuşmak için bir araya gelebilirsin ya da ciddiyet kazanması için koz kullanabilirsin. Aileden ayrıca bu süreç için destek görmen kafandaki soruların gitmesine neden olacak.