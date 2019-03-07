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110 bin liralık kavga

Giriş Tarihi: 7.3.2019
110 bin liralık kavga

Oyuncu Merve Boluğur, rol aldığı İçimdeki Fırtına dizisinden iki bölümlük alacağı için Aslan Yapım'a 110 bin liralık alacak davası açmıştı. Para ödenmeyince icra takibi başlatılmıştı. Aslan Yapım, icra takibine itiraz etmişti. Bunun üzerine Boluğur, İstanbul Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne alacak davası açtı. Mahkeme; yapım şirketinin ticari defterlerini getirmesini, Boluğur'un da dizinin o bölümlerinde oyunculuk yaptığına dair delil sunmasını istedi. Mahkeme, son duruşmada bilirkişi raporu istedi.

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110 bin liralık kavga
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