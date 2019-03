Ünlü oyuncu Ahmet Kural hakkındaki iddialarla ilgili ilk kez konuştu!

Duruşmada ilk olarak Ahmet Kural ifade verdi. Ahmet Kural ifadesinde, "Anlaşamadığımız için ayrılma kararı aldım. Daha sonra Okan Can Yantır ile ilişki haberleri çıktı. Belli bir süre geçtikten sonra kuzenimle ve ortak arkadaşlarım ile birlikte bana barışma teklifleri gönderdi. Benim için şarkı bestelediğini söyledi ve ortak arkadaşlarımızı araya koydu. Sonrasında tekrar görüşmeye başladık ve barıştık. Üç kere ayrı dönemlerde Okan Can Yantır'ı sordum, her seferinde farklı cevaplar aldım. Çok aşık olduğum için hiçbir zaman sorgulamadım. Aklımın bir köşesinde kaldığı için olay gecesi tekrar sordum. 'Senin canını yakmak için birlikte oldum" dedi.