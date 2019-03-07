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Ünlü oyuncu hakkındaki iddialarla ilgili ilk kez konuştu!

ile şarkıcı Gençoğlu arasında yaşanan tartışmaya ilişkin İstanbul 60. Asliye Mahkemesinde açılan davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Duruşmanın ardından hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yapan Ahmet Kural, "Üzerime zorla yapıştırılmak istenen 'kadına şiddet uygulayan adam' yakıştırmasını reddediyorum. Ben şiddet uygulamadım. İftiraya uğradığımı Türk halkına kanıtlayacağım" dedi.

Giriş Tarihi: 7.3.2019 15:06 Güncelleme Tarihi: 7.3.2019 15:06
Ünlü oyuncu Ahmet Kural hakkındaki iddialarla ilgili ilk kez konuştu!

Duruşmada ilk olarak ifade verdi. Ahmet Kural ifadesinde, "Anlaşamadığımız için ayrılma kararı aldım. Daha sonra Okan Can Yantır ile ilişki haberleri çıktı. Belli bir süre geçtikten sonra kuzenimle ve ortak arkadaşlarım ile birlikte bana barışma teklifleri gönderdi. Benim için şarkı bestelediğini söyledi ve ortak arkadaşlarımızı araya koydu. Sonrasında tekrar görüşmeye başladık ve barıştık. Üç kere ayrı dönemlerde Okan Can Yantır'ı sordum, her seferinde farklı cevaplar aldım. Çok aşık olduğum için hiçbir zaman sorgulamadım. Aklımın bir köşesinde kaldığı için olay gecesi tekrar sordum. 'Senin canını yakmak için birlikte oldum" dedi.

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Ünlü oyuncu Ahmet Kural hakkındaki iddialarla ilgili ilk kez konuştu!
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