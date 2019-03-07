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Özel izinle ’nda klip çekti

Giriş Tarihi: 7.3.2019
Özel izinle Venedik Sarayı’nda klip çekti
Geçtiğimiz ay kariyerinin 15'nci albümünü çıkaran Ebru Gündeş, albümün ikinci klibini 'Gidiniz'e çekti. Bir ay önce piyasaya çıkan albümle aynı gün yayına giren 'Aşık'ın YouTube'da 10 milyon izlenmeye ulaşmasının ardından çekilen ikinci klip, bugün tüm müzik kanallarında ve dijital platformlardaki yerini aldı. Yönetmenliğini Gülşen Aybaba'nın yaptığı klibin çekimleri, İtalyan Konsolosluğu'ndan alınan izinle Venedik Sarayı'nda gerçekleştirildi. 35 kişilik bir ekibin çalıştığı klipte Gündeş, doğal görüntülerle ekrana yansıdı.
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Özel izinle Venedik Sarayı’nda klip çekti
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