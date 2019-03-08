Bir Zamanlar Çukurova'da nefesler tutuldu!

DEMİR YAMAN'A BÜYÜK SÜRPRİZ

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' her hafta olduğu gibi yine Perşembe akşamına damga vurdu. Bölümün finalinde ise adeta tüm nefesler tutuldu. Çukurova'yı altüst eden onca olaydan sonra Yılmaz, Yamanlar'ın konağındaydı. Hem de müştemilatın bahçesinde keyifle kahvesini içiyor ve Demir'i bekliyordu. Onu bu şekilde gören Demir Yaman çılgına döndü ama bilmediği büyük bir gerçek vardı. Kuşaklardır ailesine ait olan, ailesinin tüm fertlerinin doğup büyüdüğü konak artık Yılmaz'ın! Perşembe günlerinin vazgeçilmezi 'Bir Zamanlar Çukurova' ATV'de!

SOSYAL MEDYADA BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUŞULDU!

Dizinin bölüm etiketi #AileTablosu, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.