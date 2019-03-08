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'da nefesler tutuldu!

Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan , Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümü, Tüm Kişilerde %11,87 izlenme oranı ve %28,32 izlenme payı, AB’de %9,18 izlenme oranı ve %23,62 izlenme payı ve 20+ABC1’de %11,11 izlenme oranı ve %25,52 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

Giriş Tarihi: 8.3.2019 10:18 Güncelleme Tarihi: 8.3.2019 10:24
Bir Zamanlar Çukurova'da nefesler tutuldu!

DEMİR YAMAN'A BÜYÜK SÜRPRİZ

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' her hafta olduğu gibi yine Perşembe akşamına damga vurdu. Bölümün finalinde ise adeta tüm nefesler tutuldu. Çukurova'yı altüst eden onca olaydan sonra Yılmaz, Yamanlar'ın konağındaydı. Hem de müştemilatın bahçesinde keyifle kahvesini içiyor ve Demir'i bekliyordu. Onu bu şekilde gören Demir Yaman çılgına döndü ama bilmediği büyük bir gerçek vardı. Kuşaklardır ailesine ait olan, ailesinin tüm fertlerinin doğup büyüdüğü konak artık Yılmaz'ın! Perşembe günlerinin vazgeçilmezi 'Bir Zamanlar Çukurova' ATV'de!

SOSYAL MEDYADA BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUŞULDU!

Dizinin bölüm etiketi #AileTablosu, bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi ve bölüm sonuna kadar kalmayı başardı.

İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın Gaffur’u Bülent Polat’ın gerçek hayatta merak edilen eşi!

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