Haberler > Günaydın Haberleri > Tara de Vries hakkında merak edilenleri ilk kez anlattı!

hakkında merak edilenleri ilk kez anlattı!

Türkiye eski güzeli 'ın, kendisi gibi tescilli güzel olan kızı , Şamdan Plus'a konuştu. 20 yaşındaki Tara, kardeşinin hastalığı nedeniyle çocukken yaşadığı zor günleri anlattı: "Üzüntü ve travma nedeniyle 'seçici suskunluk' denen bir durum yaşadım. 4.5-6 yaş arasında ailem dışında kimseyle tek kelime konuşmadım."

Giriş Tarihi: 8.3.2019 10:39 Güncelleme Tarihi: 8.3.2019 10:47
Tara de Vries hakkında merak edilenleri ilk kez anlattı!

, erken büyümek zorunda kalmış çocuklardan… Kardeşinin hastalığı tüm hayatını değiştirmiş ama ona bir daha asla kaybetmeyeceği özellikler bahşetmiş. Türkiye İkinci Güzeli Tara de Vries, henüz 20 yaşında ama şimdiden biliyor; bu hayatta her şey mükemmel olmak zorunda değil. Yaşadığı her anın kıymetli olduğunu biliyor, sorumluluk aldığında aslında hayatın herkes için kolaylaştığını da… Neyi başardığınızdan ziyade, nerelerde vazgeçmediğinizin daha önemli olduğunu da… Çok olgun, ayakları yere basan, pırıl pırıl bir genç kız. Güldüğünde ayrı, gülmediğinde ayrı güzel; içindeki farklı farklı kimlikleri objektif karşısında ortaya çıkartmaktan korkmuyor… Şimdi yeni bir serüven için kolları sıvamış durumda. Hayali olan oyunculuğa bir adım daha yaklaştı; dersler alıyor, seçmelere katılıyor, çok çalışıyor… Bunda da başarılı olacağından şüphemiz yok…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tara de Vries hakkında merak edilenleri ilk kez anlattı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN