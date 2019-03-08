Tara de Vries hakkında merak edilenleri ilk kez anlattı!

Tara de Vries, erken büyümek zorunda kalmış çocuklardan… Kardeşinin hastalığı tüm hayatını değiştirmiş ama ona bir daha asla kaybetmeyeceği özellikler bahşetmiş. Türkiye İkinci Güzeli Tara de Vries, henüz 20 yaşında ama şimdiden biliyor; bu hayatta her şey mükemmel olmak zorunda değil. Yaşadığı her anın kıymetli olduğunu biliyor, sorumluluk aldığında aslında hayatın herkes için kolaylaştığını da… Neyi başardığınızdan ziyade, nerelerde vazgeçmediğinizin daha önemli olduğunu da… Çok olgun, ayakları yere basan, pırıl pırıl bir genç kız. Güldüğünde ayrı, gülmediğinde ayrı güzel; içindeki farklı farklı kimlikleri objektif karşısında ortaya çıkartmaktan korkmuyor… Şimdi yeni bir serüven için kolları sıvamış durumda. Hayali olan oyunculuğa bir adım daha yaklaştı; dersler alıyor, seçmelere katılıyor, çok çalışıyor… Bunda da başarılı olacağından şüphemiz yok…