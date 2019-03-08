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'ın cesedinin görüntülerinin yayılması davasında karar çıktı

Beşiktaş'ta bir otel odasında bir dönem aşk yaşadığı eski manken tarafından sırtından vurularak öldürülen ’ın ceset görüntülerini sızdırdığı iddia edilen polis memurunun aralarında bulunduğu 4 kişinin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme polis memuru Faruk K.’yı toplam 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Diğer 3 sanık ise ayrı ayrı 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar hakkında verilen hapis cezalarıyla ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

DHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 8.3.2019 15:51 Güncelleme Tarihi: 8.3.2019 15:56
Vatan Şaşmaz'ın cesedinin görüntülerinin yayılması davasında karar çıktı

İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, polis memuru Faruk K. katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmaya gelmedi. Mahkeme sanık Faruk K.'dan son savunmasını yapmasını istedi. Faruk K. " Olayın başından sonuna hiçbir suç işleme kastıyla hareket etmedim. Beraatımı istiyorum dedi. Sanıklar müvekkillerinin beraatına karar verilmesini talep ettiler.

1 YIL 5 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme, sanık polis memuru Faruk K.'yı "Görevi Kötüye Kullanmak", "Gizliliği ihlal" ve " Ses veya Görüntüleri kaydetme ve nakletme" suçlarından toplam 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

3 SANIĞA 2 AY 15 GÜN HAPİS

Sanık polis memuru Faruk K.'nın eşinin de arasında bulunduğu diğer 3 sanık ise "Ses veya görüntüleri kaydetme ve nakletmeö suçundan ayrı ayrı 2 ay 15'er gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanıklara verdiği hapis cezaları ile ilgili olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz'ın, eski manken Filiz Aker tarafından öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturmada, kovuşturmaya yer olmadığına hükmederek takipsizlik kararı vermişti. Şaşmaz ile Aker'in, otel odasındaki ceset görüntülerinin sosyal medyada ve basında yer almasına ilişkin soruşturma sonucunda Didem Ç., Yakup İ., Faruk K. ve Sibel K. hakkında "Gizliliğin ihlali", "Görevi kötüye kullanma" ile "Ses ve görüntülerin kayda alınması" suçlarından dava açılmıştı.

Vatan Şaşmaz cinayeti görüntülerini yayan polis ve eşine hakimden tepki

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Vatan Şaşmaz'ın cesedinin görüntülerinin yayılması davasında karar çıktı
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