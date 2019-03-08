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eşi ile ayrılma kararı mı aldı?

Galatasaray ve Hollanda Milli Takımı'nın eski yıldızı ile fotomodel ve televizyon sunucusu eşi 'nun boşanacağı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü. Yıldız futbolcu, iddiaların ardından sosyal medya hesabından eşi Yolanthe Cabau ve oğlu Xess Xava'nın fotoğrafını paylaşarak, "Batırdım! Birden fazla kez batırdım. Gizliliğe saygı için söylüyorum. Henüz ayrılmadık" notuyla boşanmayacaklarını duyurdu.

Giriş Tarihi: 6.3.2019 16:57 Güncelleme Tarihi: 8.3.2019 11:11
Wesley Sneijder eşi Yolanthe Cabau ile ayrılma kararı mı aldı?

Bir dönem Galatasaray forması giyen , eşi 'dan ayrılacağı iddialarına sosyal medyadan cevap verdi. Yıldız futbolcu, "Henüz ayrılmadık" paylaşımıyla haberleri yalanladı.

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Wesley Sneijder eşi Yolanthe Cabau ile ayrılma kararı mı aldı?
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