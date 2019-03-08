Zeynep Turan ile günlük burç yorumu 8 Mart 2019 Cuma Kadınlar Günü - Günlük burç yorumları | Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 8 Mart 2019 Cuma günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayınlandı. Sosyal medya kullanıcılarının Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 8 Mart 2019 Cuma Kadınlar Günü'nde burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "7 yıllık bir döngünün eşiğinden geçtik" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 8 MART 2019 CUMA | ASTROLOJİ

Astrogündem: Spekülasyonların günü bugün diyor Venüs- Jüpiter 60'lığı! Dünyaca ünlü yardım kuruluşlarının siyasi eylemleri bir anda uluslararası arena da gündemi belirleyebilir. TRT'yi ve RTÜK gibi devlet endeksli kurumları gündeme getirebilir. Belli başlı tartışmaların fitilini ateşleyecek bilgilerin sosyal medyada yayılması ortaya yeni bir tartışma konusu çıkarabilir.

KOÇ: Ay, bugün burcunda hareket ediyor. Kişisel ilişkilerini maddesel kazançlarınla aynı paralellikte tutmak isteyebilirsin. Proje üretme konusunda derin düşüncelere sahipsin, bugün yeteneklerini gösterebilirsin. Bilinçaltın oldukça yoğun ancak risk alacak konuşmalardan kaçınman gereken bir gündesin.

BOĞA: Ay bugün sana pek yardımcı değil. Güne uykulu başlaman basit görünen işlere adapte olamamana neden oluyor. Ancak duygusal olarak performans yüksekliği göze çarpıyor. Partnerinin senin hakkında düşüncelerine çok önem veriyorsun. Bugün, duygu derinliği yaşayan bir kişi olarak birçok ayrıntı söz konusu olabilir.

İKİZLER: Ay, bugün ateş burcunda hareket ediyor. Birlikte çalıştığın kişilerle iş birliği içinde olacaksın. Ay öğlen saatlerinde disiplin gerektiren konulara yönelmende yardımcı olabilir. Bugün, kendinle ilgili yeni deneyimler kazanma çabasındasın.