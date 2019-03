Kız öğrenciler kodlama öğrendi

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE'NIN önde gelen altı okulundan 45 kız öğrenci, özel Everyone Can Code programı çerçevesinde kodlama eğitimi aldı. Apple'ın her yıl düzenlediği Uluslararası Geliştiriciler Konferansı WWDC'ye iki yıl üst üste burslu olarak gitmeye hak kazanan Emirhan Erdoğan tarafından kurulan, TurkishKit liderliğinde organize edilen eğitimlerde öğrenciler kodlamanın temelleri, tasarım düşüncesi ve Sketch gibi konularda eğitimler aldı. Emirhan Erdoğan, Türkiye'de Apple kültürününün ait olabileceği bir platform oluşturmayı amaçladığını da belirtti.