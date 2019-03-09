Haberler > Günaydın Haberleri > Kız öğrenciler kodlama öğrendi

Kız öğrenciler kodlama öğrendi

Giriş Tarihi: 9.3.2019
Kız öğrenciler kodlama öğrendi
TÜRKIYE'NIN önde gelen altı okulundan 45 kız öğrenci, özel Everyone Can Code programı çerçevesinde kodlama eğitimi aldı. Apple'ın her yıl düzenlediği Uluslararası Geliştiriciler Konferansı WWDC'ye iki yıl üst üste burslu olarak gitmeye hak kazanan Emirhan Erdoğan tarafından kurulan, TurkishKit liderliğinde organize edilen eğitimlerde öğrenciler kodlamanın temelleri, tasarım düşüncesi ve Sketch gibi konularda eğitimler aldı. Emirhan Erdoğan, Türkiye'de Apple kültürününün ait olabileceği bir platform oluşturmayı amaçladığını da belirtti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kız öğrenciler kodlama öğrendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN