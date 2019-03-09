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Oh olsun davası

Türkiye eski güzeli , evine dinleme cihazı koyduğu için hapis cezası alan eski kayınvalidesine ‘Oh olsun!’ işareti yaptı. Savcılık, o hareketi ‘huzur bozucu’ buldu. Sülün’ün 4 yıl hapsi isteniyor

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2019
Oh olsun davası
'HESABIMIZ VAR'
2005 Miss Model of Turkey birincisi Sinem Sülün; evine böcek yerleştirdikleri iddiasıyla eski kayınvalidesi ve kayınpederi Sami-Birsen Yüksel'e dava açmıştı. Yüksel çifti, 2.5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ardından Sülün, Yüksel çifti hakkında "Sizinle hesabımız sadece bu dünyada değil, öbür dünyada da" diye bir paylaşım yaptı.

DAVA AÇILDI
YÜKSEL çifti de eski gelinlerinden şikayetçi oldu. Soruşturmada ifade veren bir tanık, Sülün'ün bir ortamda karşılaştığı eski kayınvalidesine eliyle 'Oh olsun' şeklinde bir işaret yaptığını anlattı. Hakkında 'kişilerin huzurunu bozma' suçundan dava açılan Sülün'ün 4 yıla kadar hapsi isteniyor.
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Oh olsun davası
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