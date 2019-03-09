Ozan okullu oldu

BUGÜN NELER OLDU

Pop müziğin altın adamı Ozan Çolakoğlu...Tarkan, Gülşen ve daha pek çok isme yaptığı aranjelerle şarkıları zirveye çıkaran adam.Pop müziğin son 20 yılına damga vurmuş; tüm hit şarkılara bakıldığında Ozan Çolakoğlu imzası taşır.Aranjör Ozan Çolakoğlu, şu sıralar ayrı bir heyecan yaşıyor. Şarkıları, bel kemiği olan aranjelerle zirveye çıkaran müzik adamı Ozan Çolakoğlu, uzun zamandır hayalini kurduğu DJ ve aranjör yetiştireceği okulunu, önümüzdeki hafta eğitime açacak. Müzik dünyasına söz-müzik kadar önemli olan yeni aranjörler ve DJ'ler yetiştirecek olan Ozan Çolakoğlu, okulunu Levent'te açacak. Stüdyosunu da okulunun binasına taşıyacak olan ünlü aranjör, akademisinde eğitimenler eşliğinde gençlere yol göstericek ve müzik dünyasına yeni isimler kazandıracak. Ozan Çolakoğlu Akademi, tüm müzikseverlere hayırlı uğurlu olsun.2000 yılında kurulan Müzik Yapımcıları Meslek Birliği (MÜYAP), şu sıralar seçime hazırlanıyor. 19 yıldır müzik yapımcılarının korsanla mücadelesi için kurulan MÜYAP, yeni başkan ve üyeler için 15 Mart günü seçime gidiyor. CD satışlarının hızla azaldığı ve dijital korsancılığın müzik sektörüne vurduğu darbeden dolayı birçok yapımcı zor durumda maselef.Başkanlığını Bülent Seyhan'ın yaptığı Deniz Erdem, Hasan Saltık, Bülent Forta ve Samsun Demir'in üye olduğu yapımcılar, yeni dönem için seçime hazırlanırken, bakalım karşı tarafta hangi yapımcılar başkan aday adayı olacak...Yeni başkan aday adayının kim olacağı bir muamma ama umarım kavgasız-gürültüsüz bir seçim olur. Zaten dijital korsancılık müziğe sekte vururken, bir de 'MÜ- YAP'ı ben yöneteceğim, ben başkan olacağım' kavgaları olmaz ve müzik kazanır...Müzik dünyasına her gün yeni isimler ekleniyor... Kimi sesi, kimi yetenekleri ile ipi göğüslüyor. Bunlardan biri olan Hataylı mimar Melis Kar, şu sıralar müzik listelerini zorluyor. 'O Ses Türkiye'ye katılarak müzik dünyasına adım atan Kar, son zamanlarda 'Everest' isimli şarkısı ile dikkat çekiyor. Söz ve müziklerini kendi yapan Kar'ın 'Kibir' adlı şarkısını komşumuz Yunanistan'da Georgia Vrana seslendirdi. Genç bir şarkıcının Türkiye'de olduğu kadar yurt dışında da şarkısı ile varolması; hem Türkiye, hem kendi adına büyük başarı.