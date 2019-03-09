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Özgün ameliyat oldu!

Ünlü şarkıcı , sinüzit şikâyeti nedeniyle ameliyat oldu. Başarılı geçen ameliyatı ardından sağlığına kavuşan Özgün “Hızlıca konserlerime dönüp hayranlarımla keyif aldıkları şarkıları paylaşmak istiyorum” dedi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 9.3.2019 12:46 Güncelleme Tarihi: 9.3.2019 13:06
Özgün ameliyat oldu!

Ünlü şarkıcı Özgün Uğurlu uzun zamandır yaşadığı sinüzit şikayeti nedeniyle ameliyata alındı. Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahı Doç. Dr. Aytuğ Altındağ tarafından gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuşan Özgün ameliyat sonrası açıklamalarda bulundu.

"HIZLICA KONSERLERİME DÖNÜP…"

Özgün açıklamasında, "Sinüzit yaşam kalitenizi kimi dönemlerde çok etkileyebilen bir hastalık, ameliyata hızlıca karar verdim ve yoğun konser programımın arasında bir tarih belirleyerek hemen olmak istedim, gerek ameliyat süreci gerekse sonraki süreç de çok konforluydu, hızlıca konserlerime dönüp hayranlarımla keyif aldıkları şarkıları paylaşmak istiyorum " dedi.

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