Özgün ameliyat oldu!

Ünlü şarkıcı Özgün Uğurlu uzun zamandır yaşadığı sinüzit şikayeti nedeniyle ameliyata alındı. Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahı Doç. Dr. Aytuğ Altındağ tarafından gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuşan Özgün ameliyat sonrası açıklamalarda bulundu.

"HIZLICA KONSERLERİME DÖNÜP…"

Özgün açıklamasında, "Sinüzit yaşam kalitenizi kimi dönemlerde çok etkileyebilen bir hastalık, ameliyata hızlıca karar verdim ve yoğun konser programımın arasında bir tarih belirleyerek hemen olmak istedim, gerek ameliyat süreci gerekse sonraki süreç de çok konforluydu, hızlıca konserlerime dönüp hayranlarımla keyif aldıkları şarkıları paylaşmak istiyorum " dedi.