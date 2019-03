BUGÜN NELER OLDU

Anadolu müziğine yaptığı çalışmalar ve 3.5 oktav sesi ile dikkat çeken Cumali Özkaya, İbrahim Tatlıses'in seslendirdiği 'Sevdalandım'ı tekrar yorumladı. Özkaya ile cover'ını ve müzik çalışmalarını konuştuk...¦ 'Tekirdağ'ın Üzümü' ile birlikte YouTube gibi evrensel bir platformda dünya müzik listelerine girmek her babayiğidin harcı değil. Bir önceki çalışmam 'Aynalar'da da takdir toplamıştım. Burada püf noktası şu; elindeki mücevheri nasıl işleyeceğini bilen çok sağlam biri ile çalışıyorum. Prodüktörüm bana elbiseyi dikiyor, ben de onu gururla taşıyorum. 'Sevdalandım'ın başarısının sırrı da bu! Kimsenin okumaya cesaret edemediği ne kadar şarkı ve türkü varsa hepsini okuyabileceğime inanıyorum. İbrahim Tatlıses'in okuduğu bir şarkıya cover yapmak yürek ister. Çünkü ilk yorumlayan kişinin altında bir performans sergilemeniz intihar eylemi gibidir.¦ 'Sevdalandım' şarkısında sevda ve aşktan dem vurduk. Bu ikisi bir insanın en hakiki duygularını ve saflığını ifade eder. Ancak şu an geldiğimiz durum içler acısı. Magazin dünyasındaki rol modeller aşkın içini boşalttı. Gençler, sanal âlemde daha birbirlerini görmeden aşklarını ilan eder oldu. Sorumlusu kim? Tabii ki magazinde olan insanlar. Alın size örnek; şarkıları gençlerin diline pelesenk olmuş Sıla. Birkaç ay önce şiddet gördüğünü söyledi, halkı arkasına aldı ama bir ay içinde evli, bekar demeden üç kişiyle ismi anıldı. Bu durum gençlere ne kadar doğru örnek olabilir? Toplum önünde ve popüler olan herkes rol modeldir, herkes rolünün bilincinde olmalı. 'Sevdalandım'ın sözleri beni çok etkilemişti, aşkın saflığını hatırlatması niyeti ile keyifle okudum.¦ Birbirini tamamlayan ve başarı kapılarını aralayan en büyük iki anahtarım; Allah'ın bana hediyesi olan sesim ve bu madeni nasıl işleyeceğini bilen sevgili prodüktörüm Hasan Basri.¦ Türküleri gençlere sevdireceğim. Türkülere kulak kabartan herkes yaşama dair birçok tecrübeyi kolaylıkla elde edebilir. Benim hedefim; türkü dinlemeyen veya o değerden habersiz yaşayan insanlara ve hatta gelecek nesillere bu güzelliği hatırlatmak.¦ 'Sevdalandım'ı daha önce okuyan İbrahim Tatlıses, sesiyle kendini dünyaya duyurmuş önemli bir yorumcu. Daha önce onun seslendirdiği bir şarkıyı söylemenin kesinlikle bir riski yok benim için. Gerek aldığım eğitimler, gerek sesimin 3.5 oktav olması nedeniyle her eseri okuyacağıma inanıyorum. Her gülün kokusu farklıdır. 'Sevdalandım'ın eski halini bilmeyen yeni nesil, pop türünde bir şarkı gibi dinleyip beğeniyor; daha ne olsun.