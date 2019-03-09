Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 9 Mart 2019 Cumartesi - Günlük burç yorumu | Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 9 Mart 2019 Cumartesi günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayınlandı. Sosyal medya kullanıcılarının Twitburc mahlası ile de bildiiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 9 Mart 2019 Cumartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Uranüs, ünlülerın başını döndürüyor" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 9 MART 2019 CUMARTESİ | ASTROLOJİ

Astrogündem: Güneş-Satürn 60'lığı medya sektörünü hedefine alıyor. Alternatif yayın yapan sosyal medya mecralarının popülerliği bugünden itibaren daha da artarken, köklü medya kuruşlarının bu akımın önüne geçmek için devlet ile pazarlığına şahit olabiliriz. Yalnızca ülkemiz medyasının değil aynı zaman da tüm dünya medyasının başı Uranüs ile dertte!

KOÇ: Yoğun duygular içinde olsan bile, pratik yönünü ön plana çıkararak, gerçek isteklerini arka plana atmayı başarabilen ender kişilerden birisin. Bugün, hırslarını kullanmak istemeyecek ve mantıklı davranışlarınla çevrene olumlu yaklaşımlar içinde olacaksın. Özellikle yaşamını kolaylaştırmanın yollarını araştırıyorsun.

BOĞA: İdeallerini gerçekleştirmek için gerekli tüm verilere sahipsin. Bugün, güvenebileceğin bir çevreye gereksinim duyacak ve olayları farklı yönlerden araştıracaksın. Beklentilerinde acele etmeden kendini ifade etmenin yollarını bulabilirsin.

İKİZLER: İdeallerinle yaşamaktan son derece memnunsun ve işine karışılmasından asla hoşlanmıyorsun. Bugün, kendini değerlendirmek ve bilgilerini arzuladığın gibi kullanmak için birçok fırsatı bir arada yakalayabilirsin. Kişisel değerlerin farkındasın ve gözünden hiçbir şey kaçmıyor.