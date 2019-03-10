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’dan çok konuşulacak sözler! Nusret eskiden benim çantalarımı taşırdı

Son günlerde giydiği pahalı kürkler ile gündeme gelen ve hayvanseverler tarafından çok yoğun bir şekilde eleştirilen önceki akşam Etiler’de bir doğum gününe katıldı. Bülent Ersoy’un gazabından Nusret Gökçe’de nasibini aldı. Nusret’in eskiden kendisinin çantalarını taşıdığını söyleyen Ersoy, “Nusret benim eskiden çantalarımı taşırdı. Fakat Nusret’in kazandığı şöhret kendi hakkı ve zekası ile kazanılmış bir şöhrettir çok müstesna bir aklı var. Hayvanseverler o zaman ona karşı da tavır koyacaklar onları da kapatacaklar ama yapabiliyorlar mı? ”dedi.

Giriş Tarihi: 10.3.2019 12:19 Güncelleme Tarihi: 10.3.2019 12:31
Bülent Ersoy’dan çok konuşulacak sözler! Nusret eskiden benim çantalarımı taşırdı

Son günlerde giydiği pahalı kürkler ile gündeme gelen ve hayvanseverler tarafından çok yoğun bir şekilde eleştirilen katıldığı bir doğum günü partisi öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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Bülent Ersoy’dan çok konuşulacak sözler! Nusret eskiden benim çantalarımı taşırdı
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