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Zoraki komşu

, arasının açık olduğu ’la mecburen komşu oluyor. Emina, çocuklarını düşünerek eski eşinin oturduğu ’a taşınıyor

HAKAN UÇ
HAKAN UÇ Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 10.3.2019
Zoraki komşu

EVİ KİRAYA VERDİ
Mustafa Sandal-Emina Jahovic çifti, geçen Haziran'da boşanmıştı. Sandal, eski eşine, iki çocuklarıyla birlikte oturması için Acarkent'teki evi vermişti. Emina, Acarkent'teki evi kiraya verip Zorlu Center'a taşınma kararı aldı.

OKUL MASLAK'TA
EMİNA'NIN bu kararı almasının iki nedeni var. Birincisi; çocuklarının okulu Maslak'ta. Amaç, okulla ev arasındaki mesafeyi kısaltmak... İkinci sebep ise yaşları küçük olan Yavuz ve Yaman'ın babalarına yakın olma isteği.

Musti'nin Emina Jahovic'ten Yavuz ve Yaman adında iki oğlu var.

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Zoraki komşu
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