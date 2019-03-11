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’ye büyük şok!

Şarkıcı ile kendisinden 19 yaş küçük eşi Ali Küçükbalçık'ın evliliğinin bir senedir çatırdadığı konuşuluyordu. Hatta Küçükbalçık'ın Kibariye'yi Lübnanlı bir spor hocası ile aldattığı ileri sürülmüştü. Her seferinde eşinin arkasında duran Kibariye, bu kez de Küçükbalçık'ın borçları yüzünden kriz yaşıyor.

Giriş Tarihi: 11.3.2019 12:13 Güncelleme Tarihi: 11.3.2019 12:42
Kibariye’ye büyük şok!

Eşinin borçlarını ödemek için elinden geleni yapan sanatçı, geçtiğimiz ay Kıbrıs'ta sahne almıştı. Fakat sahne sırasında haciz memurları otelin kapısına dayanmış.

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Kibariye’ye büyük şok!
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