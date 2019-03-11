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Sağlıklı yaşam tutkunlarına özel davet

Giriş Tarihi: 11.3.2019
Sağlıklı yaşam tutkunlarına özel davet
Cemiyet hayatından isimler, önceki akşam Gecce.com İcra Kurulu Başkanı Gül Erçetingöz'ün evsahipliğinde gerçekleşen davette bir araya geldi. Akatlar Mayadrom'da bulunan Loggia'da düzenlenen davetin özel konuğu Op. Dr. Erol Vural, konuklara mide botoksu yöntemiyle ilgili bilgi verdi. Nazan Şoray, Nuray Fenercioğlu, Çağla Gürsoy, Eda Sungu ve Ayfer Toprak gibi isimlerin katıldığı davette sağlıklı atıştırmalıklar ve detoks içecekleri ikram edildi. Konuklar, mide botoksuyla ilgili merak ettikleri sorulara yanıt buldu.
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Sağlıklı yaşam tutkunlarına özel davet
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