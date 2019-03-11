Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 11 Mart 2019 Pazartesi - Günlük burç yorumu | Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 11 Mart 2019 Pazartesi günü için burç yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanıcılarının Twitburc mahlası ile de bildiiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 11 Mart 2019 Pazartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Ateş burçlarının aşk hayatını çekiştirmeye ne dersiniz?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 11 MART 2019 PAZARTESİ | ASTROLOJİ

Astrogündem: Mars-Jüpiter iletişimi uluslararası iletişimi işaret ediyor. Özellikle bugünden sonra Kıbrıs ve İngiltere arasında gelişebilecek konular gündeme gelebilir. Tüm dünyanın gündemi eş zamanlı olarak birbirine atıfta bulunan siyasi isimleri gündeme taşıyacak.

KOÇ: Haftanın başından itibaren hafta sonunu programlamak için can atıyor olabilirsin. Kendini daha iyi hissetmek için bugün bütün yaratıcılığını kullanmak isteyeceksin. Akşam saatlerinde ise sakinlik ve huzur arayışında olacaksın. Ancak bazı insanlar iş yerinde bugün benzer konulara sinirlenmene neden olabilir.

BOĞA: Rakiplerin bugün kendini gösteriyor! Artık onları tanıyacak ve ne yaptıklarını daha net göreceksin. Öğlen saatlerinde kendinden daha emin adımlar atabilirsin. Sevdiğin kişiyle aklındaki önemli konuşmaları yapmak için uygun bir gün olamayabilir. Hiç beklemediğin bir paranın ya da fırsatın eline geçmesiyle, kendini şanslı hissedebilirsin.

İKİZLER: Bu sabah karışık bir güne uyandıysan, endişe etme kısa sürede toparlayacaksın. Bir türlü aradığını bulamamış, planladığın gibi güne başlayamamış olabilirsin. Arkadaş grubunda birtakım sorunlar çıkabilir, ne kadar çözmeye çalışsan da çıkan meselelerin sebebi olmadığın gibi çözümü de sen olmayabilirsin.