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Uzman Astrolog ile 11 Mart 2019 Pazartesi - Günlük |

denildiğinde hiç şüphesiz akıllara gelen ilk ve tek isim olan ile 11 Mart 2019 Pazartesi için yayında. Sosyal medya kullanıcılarının '' olarak da tanıdığı Zeynep Turan, yeni haftanın ilk gününde de sizler için koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarında bulundu. Peki, sizlere ne gibi işaretler verecek? Aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi konularda burcunuz bugün ne diyor? İşte, Astroloji ile 11 Mart 2019 Pazartesi için günlük burç yorumunuz...

Giriş Tarihi: 11.3.2019 09:45 Güncelleme Tarihi: 11.3.2019 09:46
Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 11 Mart 2019 Pazartesi - Günlük burç yorumu | Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 11 Mart 2019 Pazartesi günü için burç yorumları yayınlandı. Sosyal medya kullanıcılarının Twitburc mahlası ile de bildiiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 11 Mart 2019 Pazartesi burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Ateş burçlarının aşk hayatını çekiştirmeye ne dersiniz?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 11 MART 2019 PAZARTESİ | ASTROLOJİ

Astrogündem: Mars-Jüpiter iletişimi uluslararası iletişimi işaret ediyor. Özellikle bugünden sonra Kıbrıs ve İngiltere arasında gelişebilecek konular gündeme gelebilir. Tüm dünyanın gündemi eş zamanlı olarak birbirine atıfta bulunan siyasi isimleri gündeme taşıyacak.

KOÇ: Haftanın başından itibaren hafta sonunu programlamak için can atıyor olabilirsin. Kendini daha iyi hissetmek için bugün bütün yaratıcılığını kullanmak isteyeceksin. Akşam saatlerinde ise sakinlik ve huzur arayışında olacaksın. Ancak bazı insanlar iş yerinde bugün benzer konulara sinirlenmene neden olabilir.

BOĞA: Rakiplerin bugün kendini gösteriyor! Artık onları tanıyacak ve ne yaptıklarını daha net göreceksin. Öğlen saatlerinde kendinden daha emin adımlar atabilirsin. Sevdiğin kişiyle aklındaki önemli konuşmaları yapmak için uygun bir gün olamayabilir. Hiç beklemediğin bir paranın ya da fırsatın eline geçmesiyle, kendini şanslı hissedebilirsin.

İKİZLER: Bu sabah karışık bir güne uyandıysan, endişe etme kısa sürede toparlayacaksın. Bir türlü aradığını bulamamış, planladığın gibi güne başlayamamış olabilirsin. Arkadaş grubunda birtakım sorunlar çıkabilir, ne kadar çözmeye çalışsan da çıkan meselelerin sebebi olmadığın gibi çözümü de sen olmayabilirsin.

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Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 11 Mart 2019 Pazartesi - Günlük burç yorumu | Astroloji
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