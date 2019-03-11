Zara’nın Avustralya çıkarması

BUGÜN NELER OLDU

Ünlüşarkıcı Zara, geçtiğimiz günlerde Sidney ve Melbourne'de iki konsere imza attı. Şarkılarını bu kez Avustralya'daki müzikseverler için söyleyen sanatçı, seyircinin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Biletlerin satışa çıkar çıkmaz tükenmesinden duyduğu mutluluğu ifade eden Zara, geniş repertuvarı ve güçlü sesi ile dinleyicileri mest etti. Zara'yı dinlemek için Tazmanya ve Yeni Zelanda'dan gelen misafirler de vardı. Sema Çiçekçi imzalı kıyafetiyle göz kamaştıran şarkıcıya hayranları karanfillerden oluşan kolye hediye edildi.