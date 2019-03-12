Çağla’nın kaderi bilirkişinin elinde

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Manken Çağla Şıkel hakkında vergide usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle açılan davada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkemede ifade veren Şıkel, mağdur olduğunu söyledi. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Beşiktaş Vergi Müdürlüğü müfettişleri, 'bağımsız manken ve modellerin faaliyeti' kapsamında çalışan Şıkel'i denetlemiş, yapılan denetimde 2013'te satışa dayanmayan sahte faturalara rastlayarak ünlü mankenden vergide usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Ünlü model hakkında beş yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Şıkel ise yüklü miktarda vergi cezası gelince 1 milyon liraya yakın borcu olduğunu öğrenmiş, o dönem çalıştığı muhasebecisi Erdal D.'nin kendisini dolandırdığı gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada Şıkel, sanık sıfatı ile ifade verdi. Şıkel, iddianameye konu olan eylemin bilgisi dışında olduğunu ve eski muhasebecisi Erdal D. tarafından yapıldığını ifade etti. Erdal D'ye 370 bin lira para gönderdiğini belirten ünlü manken, muhasebecisi tarafından mağdur edildiğini söyledi.Mahkeme, sahte faturaların bulunduğu söylenen evrakların incelenmesi için bilirkişi atanmasına karar verdi. 90 gün boyunca inceleme yapıldıktan sonra hazırlanan belge mahkemeye sunulacak.