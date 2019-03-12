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Uğur Akkuş ile birlikte olan : Düğün yakında inşallah

, Eskişehir’deki bir AVM’de kadınlara pilates yaptırdı. Şallı, “Evlenin artık” diyen hayranına “Yakında” diye yanıt verdi. Uzun süredir Uğur Akkuş ile birlikte olan, iki çocuk annesi Şallı, bir çocuk daha istediğini söyledi: “Yaşam enerjimi çocuklara borçluyum. En güzeli beş çocuk, zamanım olsa yaparım. Şimdi kızım olmasını istiyorum.”

Giriş Tarihi: 12.3.2019 09:56 Güncelleme Tarihi: 12.3.2019 09:59
Uğur Akkuş ile birlikte olan Ebru Şallı: Düğün yakında inşallah

İşadamı Uğur Akkuş'la birlikte olan , Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Eskişehir'de bir söyleşiye katıldı.

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Uğur Akkuş ile birlikte olan Ebru Şallı: Düğün yakında inşallah
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