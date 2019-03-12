Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları - Günlük burç yorumu 12 Mart 2019 Salı | Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 12 Mart 2019 Salı günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayınlandı. Sosyal medya kullanıcılarının Twitburc mahlası ile de bildiiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 12 Mart 2019 Salı burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Toprak burçlarının aşkta yüzü gülecek mi?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 12 MART 2019 SALI | ASTROLOJİ

Astrogündem: Ay-Merkür 60'lığı uluslararası kuruluşları gündeme getirebilir. Ticaretten, ekonomiye, sosyal yardım kuruluşlarına kadar uzanan uzun bir liste ile karşılaşabiliriz. Dünyanın dört bir yanında ağı olan yardım kuruluşlarının asıl amacı sorgulanırken, spekülasyon yaratacak haberlerle ilgili açıklama yapan kuruluşlar olabilir.

KOÇ: Ay, günün büyük bir bölümünde boşlukta hareket edecek. Uzun süredir iletişimi kestiğin insanlardan beklenmedik haberler alabilir ve bu durum canını sıkabilir. İyi niyetin iç hesaplaşmalarına neden olurken, kendine bugün her zaman olduğundan daha fazla hak verebilirsin.

BOĞA: Ay, günün büyük bir bölümünde boşlukta hareket edecek. Bugün kendini ortaya koymak yerine, etrafını gözlemlemek isteyebilirsin. Uzun süredir emek verdiğin ilişkinle ilgili çıkmaza girdiğini düşünüp, bu konuyu gündeme getirebilirsin.

İKİZLER: Ay, günün büyük bir bölümünde boşlukta hareket edecek. Değişken ve duygusal tarafın bugün her zaman olduğundan daha çok dikkat çekiyor. İş arkadaşlarının senin hakkında konuşmasına sebep olabilirsin. Kendi işinin patronu olan bir İkizler burcuysan bugün yeni bir iş alabilirsin